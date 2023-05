Milan, interesse per il 18enne Fresneda: folta concorrenza europea

MilanNews.it

Il Milan, come emerso già nei giorni scorsi, sarebbe interessato al profilo del giovane terzino spagnolo Ivan Fresneda, 18enne del Real Valladolid in Liga. Il calciatore ha sorpreso per la sua capacità di giocare con maturità in un campionato così difficile ed è protetto da una clausola di 40 milioni di euro che però potrebbe decadere in caso di retrocessione. In ogni caso il club spagnolo sembra disposto ad accettare offerte anche sui 15-20 milioni di euro. Sul giocatore c'è una forte concorrenza europe, Arsenal e Borussia Dortmund su tutte.