Milan, la candidatura per Broja vale 35-40 milioni di euro

MilanNews.it

© foto di Luca Bargellini

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport questa mattina il Milan sarebbe interessato ad Armando Broja per la prossima sessione estiva di mercato. L'attaccante albanese del Chelsea, di appena 21 anni, sarebbe il profilo ideale per fronteggiare il possibile ritiro di Ibra e un Giroud sempre più in là con l'età. Per candidarsi alla corsa al centravanti dei blues servirebbero almeno 35-40 milioni di euro.