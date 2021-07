Milan, la dirigenza prova a chiudere in settimana il terzino Fodé Ballo-Touré

Il Milan è impegnato a chiudere tre trattative in questa settimana. Sta per arrivare il via libera per Olivier Giroud dal Chelsea, scambio di documenti e programmazione delle visite mediche in corso per la punta francese. Un milione più uno di bonus al Chelsea, mentre al giocatore un biennale da 3,5 milioni di euro più bonus. In via di definizione anche l’arrivo di Brahim Diaz dal Real Madrid dopo l’accordo economico che i due club avevano trovato una decina di giorni fa. Lo spagnolo torna in rossonero con la formula del prestito con diritto di riscatto a una cifra complessiva di 22 milioni, mentre il conto-riscatto del Real è fissato a 27 milioni.

Il Milan in settimana conta di chiudere anche il terzino Fodé Ballo-Touré, classe 1997 del Monaco. Le trattative sono già abbastanza avviate, resta di lamare distanza economica tra i due club e i rossoneri vorrebbero farlo entro pochi giorni. Il Milan punta al prestito con diritto di riscatto a quattro milioni, mentre il Monaco chiede sei milioni. Il Milan ha individuato nel senegalese del Monaco l’elemento ideale per il ruolo di vice Theo Hernandez sulla corsia sinistra. In Francia ha giocato con le maglie del Psg e del Lille. Touré nella scorsa stagione si è diviso tra campo e panchina, complice il cambio modulo di Kovac che lo ha portato a registrare 24 presenze e 4 assist totali. Per la dirigenza rossonera sarebbe un buon sostituto di Hernandez, avendo caratteristiche di spinta e corsa.