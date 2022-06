Milan, molto complicata la pista che porta ad Asensio

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Nonostante il giocatore piaccia tanto in via Aldo Rossi, è molto complicata la pista che potrebbe portare Marco Asensio dal Real Madrid al Milan. Il motivo è economico: come riferisce Tuttosport, infatti, l'attaccante spagnolo chiede un ingaggio troppo alto (7 milioni di euro a stagione), così come i rossoneri ritengono esagerata la richiesta dei Blancos che per il suo cartellino vogliono 40 milioni.