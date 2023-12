Milan, obiettivo Kiwior: i suoi numeri con l'Arsenal nella prima metà di stagione

Jakub Kiwior è uno dei nomi a cui il Milan presta maggiore attenzione per il mercato di gennaio. Il difensore polacco ex Spezia, un anno fa si è trasferito all'Arsenal dove oggi sta trovando poco spazio. L'emergenza infortuni in casa rossonera, specialmente nel reparto difensivo, e la possibilità di ingaggiare un calciatore che già conosce il campionato, rendono Kiwior uno dei nomi più appetibili anche se ci saranno da convincere i Gunners.

Kiwior in questa stagione ha giocato 10 partite. Il polacco è sempre stato in salute e nelle altre 14 gare è rimasto in panchina. Di queste appena 4 da titolare, di cui 2 in Coppa di Lega, competizione da cui l'Arsenal è già stato eliminato. Inoltre in cinque altre occasioni ha giocato solo 5 o meno minuti: quattro volte in Premier e una volta in Champions League. Non un minutaggio invidiabile.