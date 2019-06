Il Milan sta seguendo con interesse Lovren e Kramaric, entrambi connazionali di Boban. Come riporta Tuttosport, ieri in via Aldo Rossi c’è stato un vertice tra la dirigenza milanista e Vlado Lemic, intermediario per il difensore del Liverpool. Piace anche l’attaccante di proprietà dell’Hoffenheim, già accostato in passato ai rossoneri.