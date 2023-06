MilanNews.it

Il mercato in entrata del Milan a centrocampo non si fermerà a Ruben Loftus-Cheek che è in arrivo a titolo definitivo dal Chelsea: come riferisce questa mattina il Corriere della Sera, nel mirino del club di via Aldo Rossi ci sono anche Musah del Valencia e Reijnders dell’Az Alkmaar.