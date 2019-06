Tra gli obiettivi del Milan per l’attacco c’è il croato Kramaric. Come riporta Tuttosport, potrebbe essere lui la spalla di Piatek, ma l’Hoffenheim, che lo ha pagato 19 milioni nel 2016, non lo lascerà partire per meno di 30 milioni. Per il reparto offensivo i rossoneri stanno monitorando anche Kouamè del Genoa.