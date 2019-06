Milan, per Schick servono 30-35 milioni. Cutrone ha tanto mercato in Italia

Secondo quanto riporta oggi SportMediaset su Italia 1, per Marco Giampaolo, che da ieri è ufficialmente il nuovo allenatore del Milan, Patrik Schick sarebbe perfetto per l'attacco dei rossoneri. Per strapparlo alla Roma, servono però 30-35 milioni di euro, una cifra che il Diavolo potrebbe in parte raccogliere dall'eventuale cessione di Patrick Cutrone, il quale ha tanto mercato in Italia: il giovane centravanti milanista piace infatti a Torino, Fiorentina e Sassuolo.