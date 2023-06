Milan, Pioli gradisce Loftus-Cheek e Reijnders. Gazzetta: "Tutti i nomi sondati"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato del Milan, in particolar modo sul reparto di centrocampo. Daichi Kamada era stato chiuso da Maldini-Massara, ma c’è una questione burocratica da risolvere legata all’agente. Possibile di debba aspettare un’altra settimana. Intanto, il club è a lavoro anche per altri obiettivi. Il primo è Davide Frattesi, poi ci sono Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders, più seguiti dai rossoneri. Il primo sarebbe utile in un centrocampo a due, il secondo da centrale in un centrocampo a tre: Pioli ha detto sì per entrambi.

Infine, rimane la suggestione Milinkovic-Savic, il cui costo però abbassa drasticamente le possibilità. Milan che monitora anche i profili di Joey Veerman (Psv), Morten Hjulmand (capitano del Lecce) e il solito Chukwuemeka del Chelsea.