Uno dei nomi caldi sulla lista di Giampaolo è certamente quello di Praet. Il giovane belga è uno dei pezzi pregiati della Sampdoria, che chiede 25 milioni di euro per il suo cartellino. Il giocatore - parola del suo agente - è ambito da altri club, ma in cuor suo, secondo quanto riportato da Tuttosport, spera in un’apertura delle trattative tra Milan e Samp per seguire il suo mentore in rossonero.