Milan, preso Maignan: i dettagli del colpo che spinge via Donnarumma

In attesa di comprendere cosa accadrà con Gigio Donnarumma, il Milan guarda al futuro e blocca quello che potrebbe rappresentare il successore del classe 1999 tra i pali della squadra rossonera. Nella tarda serata di ieri l’arrivo a Linate testimoniato in esclusiva da Sportitalia. Fin dalla metà di aprile, infatti, il club milanese aveva portato avanti l’operazione con quel Lille che nel frattempo è stato capace di laurearsi campione di Francia anche a dispetto del Paris Saint Germain. La svolta dipende dal fatto che i rossoneri, ratificando questa operazione prenderebbero una direzione ben precisa rispetto alla propria scelta per il futuro: andando su un portiere capace e di prospettiva. Nonostante un contratto in scadenza nel 2022, il Milan sarebbe disposto ad investire per Maignan quindici milioni di euro più bonus, corredando l’accordo con un quinquennale da 3 milioni di euro circa a stagione. Cifre importanti, senza dubbio, ma lontane anni luce da quelle che sarebbero state investite per cercare di trattenere Donnarumma nonostante le sirene provenienti tanto dall’Italia quanto dal resto d’Europa. Insomma, una svolta decisa per un futuro in cui il Milan, in attesa di comprendere la reale fattibilità della trattativa con Raiola per trattenere il suo portiere, vuole essere protagonista assoluto.