Milan su Frattesi, Samardzic, Florentino e Guler. Marianella: "Mi dicono che Samardzic sia quello più vicino in questo momento"

Sono diversi i nomi su cui il Milan sta lavorando per il centrocampo (anche se in zone diverse): Frattesi, Samardzic, Florentino Luis ed Arda Guler. Massimo Marianella, noto telecronista, li commenta così a Sky Sport 24: "È chiaro che Frattesi è il giocatore che andrebbe a riempire il vuoto glamour dell’acquisto che è mancato finora, sarebbe la mia prima scelta. Samardzic però mi piace tantissimo. Non avesse avuto gli infortuni che ha avuto da giovane sarebbe potenzialmente la nuova stella del calcio tedesco. È un giocatore che amo tantissimo, è diverso dagli altri, proprio come caratteristiche di campo. È diverso da Florentino Luis, è diverso da Arda Guler. Sono tutte buone idee e sono tutti diversi uno dall’altro. Chiaro che Frattesi è il giocatore che oggi ti permetterebbe di riempire tante caselle, anche dal punto di vista emotivo.

Ottimo acquisto, pronto subito, dimensione mondiale e non soltanto europea, acquisto importante da copertina. Sarebbe il mio primo acquisto in questo momento per mille motivi. Samardzic è molto bravo, e tra tutti questi mi dicono che sia quello più vicino in questo momento, ma non escluderebbe l’acquisto di altri. Guler è un giocatore molto giovane, sarebbe una straordinaria scommessa per il futuro. Pronto oggi? Forse, perché la maglia del Milan pesa tanto. È vero che ha vestito la maglia della nazionale, è vero che in Turchia è un giocatore importante, però stiamo parlando di Milan… Per un giocatore così è una maglia molto pesante. Potrebbe essere un’idea buonissima, io direi più per l’immediato futuro. Per il presente, ma con quota di rischio".