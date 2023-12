Milan su Lenglet, ma il Barcellona è orientato a far proseguire la stagione del francese con l’Aston Villa

Fikayo Tomori si unisce alla lunga lista dei difensori centrali che sono attualmente infortunati. Oltre all'inglese, staranno lontani dai campi ancora per diverso tempo Kalulu, Thiaw e Caldata. I rossoneri, dunque, sono costretti ad andare sul mercato per chiudere il buco che c'è in difesa a causa dei troppi problemi. Gabbia è già pronto a tornare dal prestito al Villarreal, mentre Pellegrino è sulla via del ritorno.

Tra i nomi osservati, però, c'è anche Lenglet dell'Aston Villa, in prestito dal Barcellona. Il club catalano è orientato a far proseguire la stagione del francese con l’Aston Villa. Lenglet è tra a i profili apprezzati dal Milan, ma il club inglese non ha manifestato intenzione di voler interrompere il prestito con i blaugrana per ora. A riportarlo è Sportitalia.