In attesa del progetto per il nuovo San Siro e di un’operazione immobiliare ancora segreta, il bilancio in rosso non permetterà al Milan di spendere cifre folli sul mercato. Come riporta l’edizione odierna del quotidiano La Repubblica, i rossoneri hanno messo nel mirino tre calciatori che attualmente militano in Serie A: Sensi del Sassuolo, Veretout della Fiorentina e Krunic dell’Empoli.