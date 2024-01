MN - Brassier, Kouassi, Buongiorno e i rientri: il punto aggiornato sul mercato in difesa

vedi letture

Il focus del calciomercato del Milan è focalizzato sulla ricerca del difensore centrale giusto da inserire, alle dovute condizioni economiche, all’interno della rosa di Stefano Pioli. L’allenatore rossonero preme per avere un nuovo difensore da inserire nel pacchetto che, attualmente, vede come giocatori di ruolo disponibili i soli Kjaer, Gabbi e Simic senza dimenticare come in infermeria siano fermi Thiaw, Tomori e Kalulu in rigoroso ordine di vicinanza di rientro.

Brassier e Kouassi:

I nomi più chiacchierati di questi giorni sono quelli di Lilian Brassier del Brest e di Tanguy Kouassi del Siviglia. Brassier è il nome che piace maggiormente alla dirigenza, ma il Brest, ad oggi, non ha ancora aperto a una trattativa che si avvicini alle idee economiche del Milan, che non vuole di certo svenarsi, facendosi prendere per il collo dal club venditore. Kouassi è un’opportunità che può materializzarsi con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il Milan valuterà se coglierla o meno.

Buongiorno: alto gradimento, ma…

Per Alessandro Buongiorno del Torino il gradimento del Milan è molto alto e l’interessamento non ha mai subito smentite di sorta. Tuttavia le richieste altissime di Cairo, che valuta il suo capitano 30 milioni, impediscono l’apertura di una trattativa in questa finestra di mercato. A giugno, magari con l’inserimento del cartellino di Lorenzo Colombo, le cose potrebbero cambiare sulla parte cash.

In rientro

Se è vero come è vero che Pioli spinge per un centrale nuovo, è altrettanto vero che sta procedendo secondo i piani la fase di rientro dai rispettivi infortuni di Malick Thiaw e Fikayo Tomori che tra un due-tre settimane dovrebbero essere clinicamente guariti. Anche questo è un aspetto da tenere in considerazione per i movimenti di mercato e, a fine mese, anche per la composizione della lista europea per il play off di Europa League contro il Rennes.

di Pietro Mazzara e Antonio Vitiello