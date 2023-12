MN - Calciomercato Milan: il punto di Passerini del CorSera. Dal rinnovo di Maignan agli acquisti di gennaio

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Carlos Passerini, giornalista al seguito del Milan per il Corriere della Sera.

Quali sono le idee sul mercato in gennaio per rinforzare la difesa?

"Sta sfumando l'idea Kelly del Bournemouth, mentre sta prendendo piede l'opzione Lenglet dell'Aston Villa; c'è stata la chiusura di Emery ultimamente. Molto caldo, ad oggi, il nome di Mukiele del PSG; ha giocato poco, sa fare due ruoli. Tutto ciò oltre alla richiamata di Gabbia del Villarreal: non sarebbe un piano B, ma un piano A, perché non avrebbe bisogno di tempo per inserirsi nel mondo Milan e negli schemi di Pioli. Poi c'è Miranda, con il quale ci sono discorsi avanzati, che è una opzione per il terzino sinistro".

Invece a centrocampo, nonostante il ko di Pobega e la partenza di Bennacer, non si farà nulla a gennaio?

"Credo che l'intenzione del Milan sia quella. E in una situazione di emergenza come quella attuale questo ha un senso: bisogna sistemare innanzitutto la difesa. La fase difensiva non è all'altezza ad oggi di un piazzamento in Champions League, avendo subito più gol di tutte le prime sei in classifica. Bennacer andrà in Coppa d'Africa, ma a prescindere c'è una situazione meno grave a centrocampo che in difesa".

Per la punta quali sono i nomi?

"Il risveglio di Jovic ti toglie un problema a brevissimo termine. Nella graduatoria dell'interesse Guirassy è davanti a David, anche considerando il prezzo che è diverso. Se la decisione sul centravanti verrà presa a giugno, allora sì il numero di profili aumenterà. Ora hai due profili, a giugno potresti avere cinque giocatori tra cui scegliere per farne il centravanti del futuro del Milan".

A che punto si è con il rinnovo di Maignan?

"Il rinnovo di Maignan per il Milan è il principale per i prossimi due anni. Secondo me non sarà facile riuscire a tenerlo, il Milan dovrà fare uno sforzo. Stiamo parlando di un portiere che ha pochi paragoni in giro per il mondo. In questo momento ha uno stipendio basso di 3 milioni, ne chiede circa il doppio più i premi e va fatto uno sforzo per tenerlo, nei limiti del possibile. Oltre i limiti del possibile non avrebbe molto senso. La cosa più importante è tenere Maignan, ma se non ci fosse questa possibilità va evitata a tutti i costi la perdita a zero".