MN - Difensori a gennaio. Passerini: "Caldi Mukiele e Lenglet. Gabbia piano A"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Carlos Passerini, giornalista al seguito del Milan per il Corriere della Sera.

Quali sono le idee sul mercato in gennaio per rinforzare la difesa?

"Sta sfumando l'idea Kelly del Bournemouth, mentre sta prendendo piede l'opzione Lenglet dell'Aston Villa; c'è stata la chiusura di Emery ultimamente. Molto caldo, ad oggi, il nome di Mukiele del PSG; ha giocato poco, sa fare due ruoli. Tutto ciò oltre alla richiamata di Gabbia del Villarreal: non sarebbe un piano B, ma un piano A, perché non avrebbe bisogno di tempo per inserirsi nel mondo Milan e negli schemi di Pioli. Poi c'è Miranda, con il quale ci sono discorsi avanzati, che è una opzione per il terzino sinistro".