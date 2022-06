MN - Il PSG su Sanches, il Milan spera ancora di chiudere

Fonte: Antonio Vitiello

MilanNews.it

© foto di PhotoViews

Il PSG fa sul serio per Renato Sanches. Il Milan ora ha una nuova concorrente per il centrocampista portoghese che da mesi ha dato l'ok per il trasferimento in rossonero. La dirigenza milanista è consapevole dell'offensiva del PSG e i prossimi giorni saranno cruciali per capire verso quale direzione può andare la trattativa. In ogni caso una operazione che sembrava un dirittura d'arrivo si sta complicando per l'inserimento del PSG.

di Antonio Vitiello