Non ha mai esordito con la maglia del Milan il croato Ivan Strinic. Arrivato con la gestione Mirabelli, l'ex Samp ha avuto un problema al cuore che gli ha impedito di giocare per cinque mesi. Poi da gennaio si è allenato in gruppo ma non ha mai giocato. Al termine della stagione la dirigenza valuterà tutte le richieste per Strinic - apprende MilanNews.it - pure lui possibile. partente.