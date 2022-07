MN - Nessun passo avanti per De Ketelaere: inizio della prossima settimana decisivo

MilanNews.it

Sembrava potesse essere oggi una giornata importante per la trattativa riguardante Charles De Ketelaere, invece la fumata dal camino della contrattazione è stata grigia. Il Milan è fermo sulla sua posizione, con l'offerta da 32-33 milioni bonus inclusi che è stata presentata chiaramente al Bruges che, invece, parte da una base di 35. Il week end, che coinciderà con la partenza della squadra per l'Ungheria e successivo trasferimento in Austria per il mini ritiro di Villach, dovrà portare ulteriore consiglio alle dirigenze delle due squadre che terranno vivi i contatti per capire chi cederà per prrima. De Ketelaere, domani, potrebbe comparire nella lista dei convocati del Bruges per la partita di domenica contro il Genk in programma alle 13:30. L'inizio della settimana potrà essere quello del dentro o fuori e, in caso di fine negativa della trattativa, ci potrebbe essere una virata immediata su Hakim Ziyech del Chelsea. Ma la priorità, almeno fino a lunedì-martedì, rimane De Ketelaere.