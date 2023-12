MN - Passerini sul rinnovo di Maignan: "Ecco quanto chiede"

vedi letture

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Carlos Passerini, giornalista al seguito del Milan per il Corriere della Sera.

A che punto si è con il rinnovo di Maignan?

"Il rinnovo di Maignan per il Milan è il principale per i prossimi due anni. Secondo me non sarà facile riuscire a tenerlo, il Milan dovrà fare uno sforzo. Stiamo parlando di un portiere che ha pochi paragoni in giro per il mondo. In questo momento ha uno stipendio basso di 3 milioni, ne chiede circa il doppio più i premi e va fatto uno sforzo per tenerlo, nei limiti del possibile. Oltre i limiti del possibile non avrebbe molto senso. La cosa più importante è tenere Maignan, ma se non ci fosse questa possibilità va evitata a tutti i costi la perdita a zero".