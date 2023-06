MN - Raveyre ha firmato il suo contratto con il Milan

Fonte: Antonio Vitiello

Noah Raveyre, portiere francese classe 2005 in arrivo a parametro zero dal Saint Etienne, ha firmato il suo contratto con il Milan presso la sede del club in via Aldo Rossi, secondo quanto ha appreso la redazione di MilanNews.it. L'estremo difensore, che ha lasciato pochi istanti fa Casa Milan, arriva per giocarsi le sue carte dapprima nella primavera di Ignazio Abate.

