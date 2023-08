MN - Sondaggio del Torino per Origi. Il belga è in uscita dal Milan

Secondo quanto riportato da MilanNews.it confermando l'anticipazione di Relevo, il Torino ha effettuato, al momento, solamente un sondaggio per Divock Origi, attaccante belga in uscita dal Milan e per il quale si sta cercando una sistemazione che soddisfi tutte le parti in causa.

di Pietro Mazzara