Moretto: "Abraham ha già detto sì al Milan. Non è alternativo a Morata"

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, "Milan e Roma sono in contatto per Tammy Abraham. I due club stanno studiando una possibile soluzione che possa soddisfare tutte le parti coinvolte. Non è da escludere l’inserimento di una contropartita. Tammy Abraham ha già detto sì al Milan. L’attaccante inglese non è alternativo a Morata".