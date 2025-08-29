Moretto: "Dovbyk apre al Milan. Serve l'incastro di più tasselli, tra cui Gimenez"
L'esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato del centravanti del Milan. Ecco le sue parole al canale YouTube di Fabrizio Romano:
"Contatto diretto con l'entourage di Dovbyk. Il Milan ha esplorato concretamente questa possibilità. E il calciatore che è fuori dal progetto Roma apre alla possibilità di andare al Milan, è disponibile. Ma serve l'incastro di più tasselli, tra cui Santi Gimenez. Bisogna capire la volontà del messicano, il suo agente ha ribadito che vuole restare al Milan, vedremo".
