Mundo Deportivo - Milan, occhi su Lenglet per la difesa

Oltre al Bayern Monaco, anche il Milan avrebbe messo gli occhi su Clément Lenglet, difensore centrale classe 1995 dell'Aston Villa che in estate lo ha preso in prestito dal Barcellona. Visti gli infortuni di Thiaw e Kalulu, che dovrebbero stare fuori rispettivamente fino a febbraio e marzo, i rossoneri sono alla ricerca di rinforzi in vista del mercato di gennaio e tra i profili sotto osservazione c'è anche il giocatore francese. Lo riferisce in Spagna il Mundo Deportivo che aggiunge che il club blaugrana è a conoscenza dell'interesse del Milan per Lenglet.

In estate, il francese è passato in prestito all'Aston Villa, dove però sta vedendo poco il campo, soprattutto in Premier League: finora, infatti, Lenglet non è mai sceso in campo nemmeno un minuto nel campionato inglese, mentre ha collezionato cinque presenze in Conference League.