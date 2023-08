Nodo Ballo-Tourè, al Werder solo a titolo definitivo: il Milan chiude al prestito

Fodè Ballo-Tourè non è pipù nei piani di Stefano Pioli, questo ormai dovrebbe essere chiaro. Il terzino senegalese si allena a parte con gli altri esuberi e non viene convocato, esattamente come è successo nel corso di tutta l'estate. Sulle tracce del giocatore rossonero c'è il Werder Brema che vorrebbe una soluzione in prestito: il Milan, però, chiude davanti a questa opzione e spinge per una cessione a titolo definitivo. Lo scrive oggi Tuttosport.