Non solo lo Sheffield su Origi: ci pensa anche l'Udinese

Divock Origi è un esubero del Milan, ormai è chiarissimo. Rimangono, però, appena cinque giorni per sistemare l'attaccante belga. Il Corriere dello Sport questa mattina rende conto dell'interesse dello Sheffield United, in Premier League, che rimane vivo anche se ancora non si è concretizzato in un'offerta ufficiale. Nelle ultime ore sarebbe avanzata anche la candidatura dell'Udinese che dopo la cessione di Beto cerca un nuovo attaccante.