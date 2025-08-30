Oggi il Milan deciderà se lasciar partire Musah con destinazione Bergamo

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul suo canale YouTube, in compagnia di Matteo Moretto Fabrizio Romano ha fatto il punto sul calciomercato in entrata del Milan, focalizzandosi in maniera particolare sul centrocampo.

Questione centrocampo: Adrien Rabiot

R: "Il mercato del Milan ha uno snodo, che porta destinazione Bergamo. Forse destinazione anche Francia, perché tra le entrate e le uscite l'incastro Musah-Rabiot che continua anche dopo le ultime ore ad essere molto caldo".

M: "C'è stato un incontro a Casa Milan domenica scorsa dopo la sconfitta con la Cremonese in casa, e lì Allegri ha chiesto un centrocampista, una mezzala di inserimento forte fisicamente, di personalità, con carisma. Un calciatore alla Rabiot. Lui vorrebbe Rabiot, Allegri lo vorrebbe. Non è una novità. E ti dico, ti confermo nuovamente che il Milan, da quanto ci risulta, vuole provare ad arrivare a Rabiot fino alla fine, nel senso che è l'obiettivo su cui il Milan vorrebbe provare a spingersi. Vedremo se ce la faranno".

R: "Alle 8 di sabato mattina il Marsiglia fa sapere di non aver ricevuto non solo dal Milan, ma anche da altri club, ancora nessuna offerta ufficiale per Rabiot. Quindi sarebbe un discorso da costruire fra club, e l'OM fa sapere in via informale che servono 15 milioni di euro per Adrien Rabiot. Il Marsiglia oggi non vuole ascoltare un euro in meno. Poi ragazzi conosciamo tutti il calciomercato, quando si arriva all'ultim giorno, all'ultimo minuto posso sempre cambiare delle cose. Non dico che possa cambiare questa, perché il Marsiglia è molto chiaro sulla sua posizione: 15 milioni o nulla. Poi c'è il lato giocatore. Storicamente sappiamo che per Rabiot non è mai stato semplice dal punto di vista dell'accordo contrattuale".

Questione centrocampo: Yunus Musah

M: "Oggi il Milan deciderà se lasciar partire Musah destinazione Bergamo. Difatti manca solo l'ok di Allegri, perché l'accordo tra Atalanta e Milan c'è già. Prestito oneroso con diritto di riscatto. Da capire l'obbligo se è facilmente raggiungibile o meno. Cambierebbe in quel caso perché qualora fosse facilmente raggiungibile Musah non rinnoverebbe col Milan. Qualora fosse difficilmente raggiungibile il calciatore rinnoverebbe con il Milan. Quindi capiamo, ma oggi è la giornata all'Atalanta. Si, no, vedremo".

Questione centrocampo: Ismael Bennacer

R: "Bennacer-Juventus. Anche chi è vicino al calciatore fa sapere di non avere riscontri particolari. Poi qualora dovesse cambiare questa vicenda Bennacer sarà sicuramente uno dei nomi delle ultime ore. Gli ha fatto un'offerta il Trabzonspor ma il calciatore ha chiesto ancora un po' di tempo, vuole valutare, secondo me un po' come Akanji che sta valutando diverse opportunità. Bennacer vuole capire se arriveranno altre opportunità prima della fine del calciomercato. Nel frattempo il Trabzonspor ci ha provato".