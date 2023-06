Palermo alla ricerca della terza punta: piace Marco Nasti, gioiellino del Milan

MilanNews.it

Matteo Brunori e Francesco Di Mariano sono le due certezze dell'attacco del Palermo, ma i rosanero non si accontenteranno. Come riporta Repubblica, infatti, la società siciliana ha messo nel mirino Andrea Favilli di proprietà del Genoa, che l’anno scorso, in prestito alla Ternana, ha segnato 9 gol in 26 partite. Tutto passerà dalla volontà della Ternana di Andreazzoli di riscattarlo. L'alternativa è il giovane Marco Nasti, gioiellino del Milan che nella passata stagione ha dato un rosso contributo alla salvezza del Cosenza.