Parisi: "Fabregas? Il Milan deve chiedersi se gli serve per 6 mesi o per un progetto futuro"

Fabio Parisi, agente di mercato, ha parlato ai microfoni di Radio 24: "Il Milan deve intervenire a centrocampo e, se trova un'opportunità, anche in attacco per dare un'alternativa valida a Gattuso. Fabregas? Il Milan si deve chiedere se gli serve per questi 6 mesi o per un progetto a lungo termine, sapendo che hai già Biglia e altri calciatori a centrocampo".