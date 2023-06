Pellegatti consiglia il Milan: "C'è uno, e non è Frattesi, che potrebbe alleviare la sofferenza per Tonali... Parlo di SMS"

MilanNews.it

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube consigliando alla dirigenza rossonera un possibile colpo di calciomercato: "Vorrei mandare un appello ai nostri dirigenti. C'è un giocatore che, forse, potrebbe alleviare - non ho detto cancellare - la sofferenza della cessione di Sandro Tonali. Ce n'è uno solo e non è Frattesi, anche se mi auguro che lo prendiamo, nonostante 40 milioni di euro il Milan per lui non li spenderà mai. Parliamo di SMS, Sergej Milinkovic-Savic. Mi auguro che i dirigenti del Milan si rendano conto che sul piano tecnico piacerebbe a Pioli, è un tutto-campista, è il miglior colpitore di testa del campionato, che magari vuole cercare nuovi stimoli in un nuovo ambiente.

Mi auguro che il Milan con un blitz alla Galliani lo prenda. Tra Frattesi e Milinkovic-Savic preferirei il serbo, penso appartenga ai giocatori rari. 5 milioni per lui ci stanno. 35 Milinkovic + 20 Loftus Cheek fanno 55 e il Milan avrebbe due grandi giocatori sul piano tecnico e sul piano mediatico".