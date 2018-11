Pellegatti: "Ibra ha firmato per un anno e mezzo con il Milan"

Carlo Pellegatti, intervenuto sul suo canale Youtube, ha dato una notizia sul ritorno in rossonero di Ibrahimovic, informando che lo svedese avrebbe firmato un contratto di un anno e mezzo con il Milan: "Ci è arrivata questa voce, sembra che Ibrahimovic avrebbe firmato per un anno e mezzo con il Milan. E' trapelata a Milano intorno alle 17.30. Come già sottolineato, Ibra non sarebbe arrivato solo per qualche mese, ma per un anno e mezzo. E' una notizia da verificare, ma non c'è un problema di fair play finanziario, il costo di Ibra sarebbe relativo".