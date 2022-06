Per la difesa torna di moda il nome di Esteve del Montpellier

MilanNews.it

Come riporta questa mattina Tuttosport, potrebbe tornare di moda il nome di Maxime Esteve per rimpolpare il reparto difensivo rossonero. L'under 20 francese in forza al Montpellier potrebbe essere l'alternativa di prospettiva ed economica "alla Kalulu" che potrebbe permettere al Milan di risparmiare sul rinforzo in difesa e destinare le risorse economiche verso altri obiettivi di mercato più urgenti, come la linea di trequarti. D'altronde il Milan con la coppia Kalulu-Tomori e il ritorno di Kjaer si sente al sicuro con i suoi titolari.