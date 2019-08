Premier League, chiuso il mercato: Kessie non va in Inghilterra

Alle ore 18 (le 17 in Inghilterra) si è chiusa ufficialmente la finestra di mercato estivo in entrata in Premier League. Franck Kessie, dunque, come già anticipato nel corso della giornata da MilanNews.it (clicca QUI per leggere la notizia completa) resterà in rossonero (almeno per il momento) nonostante le sirene provenienti da Oltremanica. In realtà, i club della Premier hanno due ore extra per poter ufficializzare degli affari già praticamente virtualmente conclusi e a cui mancano solo delle questioni burocratiche da sbrigare. Sembra, perciò, praticamente impossibile che l'ivoriano andrà in Premier League.