Relevo - Altre squadre su Origi in uscita dal Milan: ci sono Torino e Burnley

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, giornalista per Relevo, il Torino avrebbe chiesto informazioni per Divock Origi; la destinazione granata è una possibilità concreta per l'attaccante belga, che è fuori-rosa da tempo nel Milan. Su Origi ci sarebbe anche l'interesse del Burnley, mentre è sfumato quello dello Sheffield.