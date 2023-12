Relevo - Il Villarreal dà l'ok per il ritorno di Gabbia al Milan

Il Milan è in emergenza totale in difesa. I rossoneri hanno perso uno dopo l'altro quasi tutti i difensori. Dopo Kalulu e Thiaw, che ne avranno ancora per diverse settimane, anche Tomori si è fermato ai box e ne avrà almeno per due mesi. A loro si aggiungono Pellegrino e Kjaer a lungo infortunati ma che adesso dovrebbero tornare in pianta stabile: il danese già lo ha fatto, l'argentino è guarito ma sta lavorando per ritrovare la condizione per essere a disposizione.

Nel mercato di gennaio è inevitabile per i rossoneri scendere in campo per portarsi a casa un difensore o più. Uno sarà con ogni probabilità Matteo Gabbia. Questa mattina Relevo ha riportato che il Villarreal ha dato l'ok per interrompere il prestito del centrale classe 1999, in particolare l'allenatore Marcelino si è detto disposto a lasciarlo partire. Dunque Gabbia, dopo soli cinque mesi lontano da Milanello, potrebbe tornare a vestire il rossonero prima di quanto previsto.