Relevo - Milan, c'è l'accordo per il prestito di Luka Romero all'Almeria

Il Milan ha definito la cessione di Luka Romero in prestito all'Almeria: come riportato da Relevo e confermato anche dalla redazione di MilanNews.it, il club spagnolo ha chiuso l'affare con il Milan per il prestito secco dell'argentino fino alla fine della stagione. Su Romero c'era anche il Boca Juniors, che forse era la destinazione preferita dal calciatore, ma la distanza tra le parti non ha permesso l'accordo.

È dunque l'Almeria la prossima squadra di Luka Romero, che fino a fine stagione si trasferirà in Spagna e tornerà ad essere un calciatore del Milan da giugno 2024. Con la maglia rossonera, per ora, ha collezionato solo 5 presenze, 155 minuti totali, tra Serie A e Coppa Italia.