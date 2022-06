Repubblica - Il Lille ha accettato l'offerta del Newcastle, ma Botman vuole solo il Milan

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sven Botman vuole solo il Milan con cui ha già un accordo per i prossimi cinque anni. Nelle ultime ore, come riporta Repubblica, sia Arsenal che Manchester United hanno fatto un sondaggio per il difensore olandese, su cui c'è anche il forte interesse del Newcastle: il Lille ha accettato l'offerta dei Magpies, però il giocatore ha scelto da tempo il club rossonero. La società francese non ha sta apprezzando il comportmento di Botman e quindi il Diavolo dovrà cercare di chiudere il prima possibile la trattativa.