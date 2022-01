Repubblica - Il Milan "prenota" Belotti per giugno

Secondo l'edizione odierna di Repubblica, Andrea Belotti, che è in scadenza di contratto a fine stagione, lascerà il Torino al termine del campionato da svincolato. In pole, per il Gallo c'è il Milan che è pronto a "prenotarlo" per la prossima stagione, a meno che il club rossonero non decida in questa finestra di mercato invernale di anticipare le sue mosse di qualche mese.