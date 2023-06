Repubblica - Milan, arriva Loftus-Cheek. Pioli dà l’ok anche per Reijnders

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Come riporta questa mattina l'edizione odierna di Repubblica, è praticamente tutto fatto per l'arrivo al Milan di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Chelsea che dovrebbe sbarcare in rossonero per 15 milioni di euro più bonus. Ma l'inglese non sarà l'unico innesto in mezzo al campo: Stefano Pioli ha dato il suo ok anche per Reijnders dell'AZ Alkmaar.