Ricci può partire: cessione possibile in caso di offerte adeguate
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Non solo Fofana e Loftus-Cheek: in casso di offerte adeguate anche Samuele Ricci può lasciare il Milan nel corso di quest'estate
Il futuro di Samuele Ricci al Milan è da valutare. In caso di offerte ritenute adeguate dal club rossonero, il centrocampista italiano potrebbe essere ceduto ad appena un anno dal suo arrivo, soprattutto se la dirigenza dovesse accontentare le richieste di Ruben Amorim mettendogli a disposizione un nuovo mediano.
Oltre a Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek, dunque, anche Ricci figura tra i possibili sacrificabili per liberare spazio in rosa e risorse da investire nel corso di questo calciomercato.
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