RMC Sport - Il Milan si muove per El Bilal Touré dell'Almeria

Dopo aver perso il duello di mercato per Marcus Thuram con l'Inter, il MIlan sarebbe vicino ad El Bilal Touré, attaccante 21enne maliano (ma nato in Costa d'Avorio) dell'Almeria. A riportarlo è RMC Sport, aggiungendo che la trattativa è iniziata nei giorni scorsi ed il centravanti è aperto al possibile trasferimento. Il Milan vede il classe 2001 come il classico talento in rampa di lancio e pronto ad esplodere, ma senza avere fin da subito le pressioni della titolarità.

L'Almeria chiede tra i 15 e i 20 milioni di euro, con l'attaccante che piace molto anche ad Atalanta e Napoli.