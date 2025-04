Roma-Saelemaekers: il Milan vuole più di 20 milioni. E spunta il Nottingham Forest

Con la stagione che si avvia verso il rettilineo finale, è tempo di iniziare a pensare alla costruzione delle squadre del prossimo anno. In casa Roma sono tanti i puntini da unire, con la priorità che resta quella dell'individuazione del nuovo allenatore che dovrà raccogliere l'eredità di Claudio Ranieri.

A prescindere da quello che sarà il futuro della panchina, però, alcune situazioni potrebbero essere già affrontate: una di queste riguarda il domani di Alexis Saelemaekers, esterno arrivato in estate in prestito dal Milan che ha avuto un ottimo impatto, al netto degli infortuni, con la maglia giallorossa.

La Roma vorrebbe trattenerlo, col Milan che però valuta il suo cartellino fra i 20 ed i 25 milioni di euro. Una cifra importante che la Roma vorrebbe abbassare, sena dimenticare che nei mesi scorsi a contorno dell'operazione c'era anche il trasferimento di Tammy Abraham in rossonero. Nelle ultime settimane, spiega Il Messaggero, per il belga si è mosso con interesse il Nottingham Forest, ma lo stesso giocatore sembra aver dato la propria preferenza verso una permanenza in giallorosso. In questa stagione, nonostante diverse settimane di sto per infortunio, il classe '99 ha messo insieme un totale di 27 presenze con all'attivo 6 gol e 5 assist.