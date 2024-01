Romero all'Almeria: decisiva la non presenza dell'opzione d'acquisto

Ieri pomeriggio l'Almeria e il Milan hanno ufficializzato il prestito secco di Luka Romero. Il classe 2004 argentino si è trasferito a titolo temporaneo, fino al termine dell'attuale stagione sportiva, nel club spagnolo, al momento ultimo in Liga. Il passaggio era nell'aria da giorni con il Diavolo che aveva deciso di mandare a giocare Romero per i prossimi sei mesi dopo il poco spazio trovato fino a questo momento.

Sul giocatore c'era anche il forte pressing del Boca Juniors. Alla fine, però, come racconta Tuttosport è stato decisiva la volontà dell'Almeria di non inserire clausole per l'acquisto. Infatti gli Xeinezes avrebbero voluto il diritto di riscatto del giocatore che i rossoneri non erano disposti a concedere.