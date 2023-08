Saelemaekers sta svolgendo in queste ore le visite mediche col Bologna

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Alexis Saelemaekers sta svolgendo in queste ore le visite mediche con il Bologna; se tutto sarà in regola, l'esterno belga si trasferirà in Emilia in prestito con diritto di riscatto.