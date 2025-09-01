Scambio Gimenez-Dovbyk, la trattativa si riapre: Milan disposto al prestito con diritto di riscatto

E' un ultimo giorno di mercato di fuoco in Casa Milan, soprattutto per quanto concerne il discorso legato allo scambio tra Milan e Roma per Gimenez e Dovbyk. Infatti, secondo le ultime indescrizioni confermate anche dalla nostra redazione, i dialoghi tra i due club sono ripresi quest'oggi e non sarebbe da escludere un clamoroso scambio di prestiti tra i due giocatori proprio oggi, nell'ultimo giorno di mercato.

La conferma arriva dal fatto che il Milan avrebbe aperto al prestito con diritto di riscatto. Quindi non si tratterebbe di un prestito secco, un po' come accadde l'anno scorso sempre tra Milan e Roma per Abraham e Saelemakers.

CALCIOMERCATO MILAN: IL PUNTO

È fatta per il trasferimento di Adrien Rabiot al Milan. 30 anni compiuti il 30 aprile, Rabiot firmerà un contratto quadriennale tra i 4.5 e i 5 milioni l'anno. Al Marsiglia andranno attorno ai 10 milioni, bonus inclusi; una percentuale andrà al giocatore francese, il 30%. Rabiot sosterrà le visite mediche a Clairefontaine, nel ritiro della nazionale francese.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan per la difesa valuta anche l’investimento su Noahkai Banks, classe 2006 dell’Augsburg. Nato alle Hawaii e statunitense di nazionalità, Banks è alto 1,93 metri e ha giocato 8 partite nello scorso campionato di Bundesliga, entrando a gara in corso nella prima giornata di quello attuale.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna, nonostante una "timida apertura ad un trasferimento", Santiago Gimenez "non lascerà il Milan".

Yunus Musah, in questi minuti, sta svolgendo le visite mediche con l'Atalanta. L'americano si vestirà di neroazzurro in prestito oneroso per 4 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro e un 10% sulla futura rivendita.