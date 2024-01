Sempre più probabile l'addio di Romero: destinazione Boca Juniors

Luka Romero ha trovato pochissimo spazio in questa sua prima metà di stagione al Milan: per il giovane classe 2004 argentino appena una presenza da titolare e poco altro, per un totale di 155 mnuti raccolti fino a questo momento in tutta la stagione. Per questo motivo si sta cercando una soluzione in prestito che possa aiutarlo a farlo giocare con continuità.

L'addio di Romero, temporaneo, è sempre più probabile. E allo stesso tempo è sempre più probabile che la destinazione sia casa sua, l'Argentina. Infatti in pole position c'è il Boca Juniors, per cui Romero ha già dato via libera. Dalla Spagna c'è il pressing dell'Almeria e anche dalla Serie B si erano fatte avanti squadre come Como e Venezia, in lotta per la promozione diretta. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport.