Sky - Incontro Furlani-Ramadani, intesa di massima per Romero: i dettagli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stando a quanto riportato da Sky Sport, questo pomeriggio Giorgio Furlani, AD rossonero, ha incontrato l'agente Fali Ramadani per Luka Romero. Il meeting è durato due ore e mezza ha portato ad un accordo di massima per quanto riguarda il fantasista classe 2004, in uscita dalla Lazio a parametro zero, per un contratto di 4 anni; rimangono da sistemare solo i dettagli.

Il Milan, dopo Sportiello, è vicino a mettere a segno il secondo colpo a parametro zero: Romero era seguito già dai tempi del Mallorca, prima che arrivasse alla Lazio, e nelle idee dei rossoneri è un profilo utile da trequartista.